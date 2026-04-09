Uyuşturucu suçunda korkutucu artış

Ülkede uyuşturucu suçlarında tablo ağırlaşıyor. Son yıllarda ülkenin uyuşturucu ticaretinde hem hedef hem de transit güzergâh haline gelmesi, yargı verilerine de yansıdı. 2025 yılı itibarıyla uyuşturucuya ilişkin suçlarda soruşturma ve mahkûmiyet sayılarında dikkati çekici bir sıçrama yaşandı.

Ceza mahkemelerinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan açılan dosya sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. Bu artış, arz tarafındaki büyümeyle suç ağlarının derinleştiğini ortaya koydu.

2025 yılında savcılıklarda ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak’ suçlamasıyla 699 bin 55 kişi hakkında işlem başlatıldı. Diğer yandan, imal ve ticaret suçları kapsamında 201 bin 120 şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Bu iki suçtan savcılıkta hakkında işlem başlatılan 418 bin 67 şüpheliden yüzde 29,8’i, 124 bin 521’i hakkında kovuşturmaya yer olmadığı

kararı verildi.

MAHKÛMİYETLER ARTTI

Mahkeme aşamasına gelindiğinde ise tablo daha da ağırlaşıyor. Kullanım suçlarından yargılanan 147 bin 416 sanığın 84 bin 675’i hakkında mahkûmiyet kararı verildi. 2024 yılında kullanım suçlarından yargılanan 134 bin 72 kişiden 82 bin 94’ü hakkında mahkumiyet verilmişti.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla yargılanan 62 bin 492 sanığın ise 42 bin 330’u mahkûm edildi. 2024 yılında bu suçtan yargılanan 52 bin 398 sanıktan 34 bin 447’si hakkında mahkumiyet verildi.