Uyuşturucu taciri otobüste yakalandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Alaşehir ilçesine uyuşturucu ticareti için geldiği tespit edilen bir şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek Alaşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen D.D. (18) isimli genci takibe aldı. Şahısın Sarıgöl ilçesinden otobüs ile Alaşehir ilçesine uyuşturucu madde getireceğinin öğrenilmesi üzerine yolda durdurulan otobüsten indirilen D.D.’nin yapılan üst aramasında 5 parça halde 3 bin 40 içimlik turuncu renkli peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

D.D. emniyetteki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.