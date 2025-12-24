Uyuşturucu tahlilleri para karşılığı değiştirildi iddiası: 30 kişi adliyede

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanenin laboratuvarına getirilen bazı şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında “temiz” olarak değiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8’i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet” ve “suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.