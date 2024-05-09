Uyuşturucu taşıyanlar çevik kuvvet polisi çıktı

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığını duyurduğu kişilerden ikisinin polis oldukları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çok sayıda kentte uyuşturucu satıcılarına dönük verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında Osmaniye’de 4 sokak satıcısının 61 kilo skunk maddesiyle yakalandığını söyledi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ise, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 13 kişinin tutuklandığını duyurdu.

MA’nın haberine göre, Osmaniye’de 5 Mayıs’ta yapılan yol kontrolünde 19 kilo 950 gram skunk denilen uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişinin polis olduğu ortaya çıktı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde çevik kuvvet polisi olarak görev yaptıkları öğrenilen polisler Rifai E. ile Murat K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polislerin Mardin’den aldıkları uyuşturucu maddeyi Adana’ya götürdükleri öğrenildi.