Uyuşturucu testi negatif çıkan Hasan Can Kaya'dan açıklama

Komedyen Hasan Can Kaya, uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından açıklama yaptı. Hasan Can Kaya, "O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır" dedi.

Kaya'nın açıklaması şöyle:

"O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır.

Asılsız bir ihbar sonrasında alınan testin sonuçlarını da şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim.

Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını benimle paylaşan tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle, mizah ve iyilik yapmaya, Dünya’ya ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz

Sevgi ve saygılarımla"