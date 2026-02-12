Uyuşturucu testi negatif çıkan Hasan Can Kaya'dan açıklama
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı. Gelişmenin ardından açıklama yapan Kaya, "O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır" dedi.
Kaya'nın açıklaması şöyle:
"O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır.
Asılsız bir ihbar sonrasında alınan testin sonuçlarını da şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim.
Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını benimle paylaşan tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle, mizah ve iyilik yapmaya, Dünya’ya ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz
Sevgi ve saygılarımla"
