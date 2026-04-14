Uyuşturucu testi negatif çıktı: Büşra Pekin'den açıklama

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında uyuşturucu testi negatif çıkan oyuncu Büşra Pekin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pekin, "Hakkımda çıkan iddialarla ilgili yapılan tüm testler negatif sonuçlanmıştır" dedi.

Büşra Pekin, "Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese teşekkür ederim. Devletimizin şeffaf ve titiz yaklaşımı için de ayrıca minnettarım. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 8 kişiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmıştı.

Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu'nun test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmişti.