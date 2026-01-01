Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney, yaptığı açıklamada "Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız" dedi.

Şarkıcı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 Aralık'ta gözaltına alındı.

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için ATK'ye sevk edildi.

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Güney, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Hasta olduğu gerekçesiyle son günlerde sosyal medya hesabı kullanmadığını söyleyen Güney, "Elemanın bir tanesi adımı vermiş. 'O da içiyor' demiş… Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum" açıklamasında bulundu.

KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Yusuf Güney'den alınan saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

Teknik raporda yer alan verilere göre, numunelerde "kokain" ve bu maddenin vücut tarafından işlenmesi sonucu oluşan "benzoilekgonin" maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

Tespitlerin ardından Güney, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uyuşturucu tespitini yalanlamayan Güney, kendisini "astral seyahat" sözleri üzerinden eleştirenlere "Zavallısınız, nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar körsünüz" şeklinde tepki gösterdi.

Güney'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Şimdi konuşma sırası bende… Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz. Madde kullanmış, astral yapmış' diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız. Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin — fark etmez. Her şeyi anlatacağım sizlere."