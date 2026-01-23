Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan çıkarıldığını açıkladı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı Show TV dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada kararı duyuran Güngör, "Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınmış isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün test sonucu bugün açıklanmıştı. Uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkan oyuncu, rol aldığı Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisinin kadrosundan Show TV yönetimi tarafından çıkarıldığını açıkladı.

"VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Açıklamasında "4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum" diyen Güngör, şunları kaydetti:

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum.

Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız..

Saygı ve Sevgilerimle

Doğukan GÜNGÖR"