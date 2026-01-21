Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Eyüboğlu, test sonucuna ilişkin bir açıklama yapmazken, kamuoyuna yansıyan kimi bilgilerin yanıltıcı olduğunu ileri sürdü.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla 7 kişiyle beraber 19 Aralık 2025'te gözaltına alınan ve uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu, sessizliğini bozdu.
Konuyla ilgili ilk defa bir açıklama yapan oyuncu, sosyal medya platformu Instagram'da bir kullanıcının yazmış olduğu gönderiye yorum yaptı.
Eyüboğlu yorumunda uyuşturucu kullanımına ilişkin bir açıklamada bulunmazken, kamuoyuna yansıyan bilgilerin ilgi çekici olmak amacıyla yanıltıcı bilgiler içerdiğini ileri sürdü. Eyüboğlu açıklamasında şu sözleri kullandı:
Benim evimden bir şey çıkmadı, benimle hiç alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğrafımı kullanarak. Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence ayrıca.