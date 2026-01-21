Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla 7 kişiyle beraber 19 Aralık 2025'te gözaltına alınan ve uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu, sessizliğini bozdu.

Konuyla ilgili ilk defa bir açıklama yapan oyuncu, sosyal medya platformu Instagram'da bir kullanıcının yazmış olduğu gönderiye yorum yaptı.

Eyüboğlu yorumunda uyuşturucu kullanımına ilişkin bir açıklamada bulunmazken, kamuoyuna yansıyan bilgilerin ilgi çekici olmak amacıyla yanıltıcı bilgiler içerdiğini ileri sürdü. Eyüboğlu açıklamasında şu sözleri kullandı: