Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Şeyma Subaşı'ndan açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Subaşı'nın vücudunda kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin ile ketamin bulunduğu belirtildi.

Test sonucunun ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Subaşı, yaşadıklarının farkında olduğunu belirtti.

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kaderimin ve hayatımın ritminin benim seçimlerimden olduğunun, bütün yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım bütün her şeyin kendi seçimleri olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum.”

Subaşı, içinde bulunduğu dönemi bir dönüşüm olarak tanımladı ve şunları söyledi:

“Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğim ile alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz tabii ki de. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.”