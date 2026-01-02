Uyuşturucu testi sonuçlarını bekleyen Şeyma Subaşı’dan Kuran paylaşımı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan internet ünlüsü Şeyma Subaşı, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek test sonuçlarını beklerken Kuran fotoğrafı paylaştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan internet ünlüsü Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarmadaki işleri tamamlanan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURAN PAYLAŞIMI

ATK’den gelecek uyuşturucu testinin sonucunu bekleyen Subaşı, sosyal medya hesabından yine Kuran fotoğrafı paylaştı.

Subaşı, paylaşımına "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım" yazdı.

"HEPİMİZİN SINAVLARI VAR"

Son dönemde sık sık Kuran fotoğrafı paylaşan Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum.

Hepimizin sınavları var, insanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur.

Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç... Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur, Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez."