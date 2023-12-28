Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca Onikişubat İlçesinde Motorlu Asayiş Timi tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranması olan ve 13 yıl 8 ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası ve aynı zamanda firar olan R.N (30) isimli şahsın Selimiye mahallesinde bir bağ evinde saklandığı duyumu alınması üzerine adrese baskın düzenlendi.

Şahıs, Selimiye Mahallesi’nde saklandığı bağ evinde yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Türkoğlu L2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.