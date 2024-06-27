Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan müşterek çalışmada Gediz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli R.M., yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinden 38 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.