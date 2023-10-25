Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan bedensel engelli zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığı belirlenen ve zaman zaman tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli E.A'yı (32) takibe aldı.
Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden inen şüphelinin üzerinde 75 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tekerlekli sandalyesinde adliyeye getirildi.
E.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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