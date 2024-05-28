Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda Ö.U (25) ve B.K.’yi(25) gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.