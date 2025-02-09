Uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı

Adana’da narkotik polisinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakaladığı 13 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yerini belirlediği 13 şüpheliyi yakalamak için adreslere özel harekat polisiyle eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskında 13 kişi de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 pakette 78 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 6’sı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.