Uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.