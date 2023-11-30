Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Z.A.’yı gözaltına alındı.

3 gram esrar ile yakalanan Z.A. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.