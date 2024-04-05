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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 16:27
  • Giriş: 05.04.2024 16:27
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:27
Kaynak: İHA
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi bulunan O.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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