Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga: 5 sosyal medya fenomeni gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 5 kişi ile birlikte, bazı organizasyonlara kadın temin ettiği iddia edilen bir isim daha emniyetteki işlemleri için gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman ve Heves Güzel bulunuyor.

İstanbul’da bazı kişilere kadın ayarladığı öne sürülen Fatma Yılmaz da gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, müstehcen içerikler üretip paylaştıkları ve fuhuş organizasyonlarına adları karışan kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunca ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin tutuklanmıştı.

Gezgin'den birkaç gün önce de sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmıştı.