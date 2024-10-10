Uyuşturucu yüklü gemi İstanbul’da demir almış

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim’de İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı RAS isimli gemiye düzenlenen operasyonda bulunan 4 ton kokain ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 7’si Türkiye, 2’si Azerbaycan ve 1’i Hollanda vatandaşı olan toplam 10 kişi yakalandı. İspanya, yakalanan 10 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Bakanlık, ayrıca şu bilgilerin elde edildiğini duyurdu:

“28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığı ve 9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas’ın Kazablanka kentinde kısa bir mola vererek Sierra Leone’ye transit geçiş yaptığı, 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik birimlerince operasyon yapılarak limana çekildiği ve 4 ton kokain maddesi ele geçirildiği bilgileri edinilmiştir.”