Uyuşturucuda derin bataklık

Mücadelede yaşanan zafiyet nedeniyle baronlar ve karteller için adeta bulunmaz ülke konumuna gelen Türkiye'deki uyuşturucu batağının her geçen gün daha da derinleştiğini ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. 2025’in ilk yarısında Türkiye’de yakalanan uyuşturucu madde miktarının, 2024 yılında yakalanan toplam uyuşturucu madde miktarını yakaladığı öğrenildi. Türkiye’de Ocak 2022 ve Haziran 2025 dönemini kapsayan dört buçuk ayda yakalanan uyuşturucu madde miktarı toplamı, 70 bin tona dayandı.

HER YIL BİNLERCE KİLOGRAM

Etkin mücadelede gösterilen zafiyet, “Bağımlılıkla mücadele” bütçesine vurulan makas ve sınır güvenliğindeki eksiklikler Türkiye’yi adeta bir uyuşturucu cehennemine çevirdi. Türkiye’de ele geçirilebilen uyuşturucu maddenin miktarı çarpıcı boyutlara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında 2022 yılında 55 adet uyuşturucu yakalaması gerçekleşti. Yakalamalarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 14 bin 20 kilogram ile ifade edildi. 2023 yılında ise bakanlık birimlerinin gerçekleştirdiği 727 adet operasyonda toplam 11 bin 976 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığı belirtildi. Türkiye’de yakalanan uyuşturucu madde miktarı, 2024 yılında ise rekor kırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında 24 bin 313 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

2022-2024 döneminde yakalanan 20 bin 309 uyuşturucu maddenin ardından 2025 yılının ilk yarısında yakalanan uyuşturucu madde miktarı da belli oldu. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran 2025 döneminde 18 bin 734 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi. 2025’in ilk yarısında yakalananlar ile birlikte Ocak 2022-Haziran 2025 döneminde yakalanan uyuşturucu madde miktarı kayıtlara, 69 bin 223 kilogram olarak geçti.