Uyuşturucudan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan A.S. (30) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan A.S. adliyeye sevk edilerek tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.