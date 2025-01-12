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Uyuşturucudan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 18:24
  • Giriş: 12.01.2025 18:24
  • Güncelleme: 12.01.2025 18:24
Kaynak: İHA
Uyuşturucudan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan A.S. (30) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan A.S. adliyeye sevk edilerek tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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