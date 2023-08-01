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Uyuşturucular ile yakalanan 2 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 12:22
  • Giriş: 01.08.2023 12:22
  • Güncelleme: 01.08.2023 12:22
Kaynak: İHA
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Uyuşturucular ile yakalanan 2 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’da durdurulan araçta değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uygulama yapan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 2.83 gram metamfetamin ile 16.11 gram eroin ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan H.İ.C. ve S.C.A. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

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