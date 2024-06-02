Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli olarak görülen İ.U., ve D.K., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak arandı.

Yapılan aramalarda araç içerisinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.U., ve D.K., isimli her iki şahıs jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.