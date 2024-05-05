Uyuşturucuyla yakalanan şahsın 9 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Samsun’da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahsın çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde G.G. isimli şahıstan bir miktar metamfetamin ve bir miktar da sentetik ecza ele geçirdi. Narkotik polisi G.G.’nin yapılan "Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit etti. Gözaltına alınan G.G., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.