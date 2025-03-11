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Uyuşturucuyla yakalandı ’içiciyim’ dedi, tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 10:15
  • Giriş: 11.03.2025 10:15
  • Güncelleme: 11.03.2025 10:16
Kaynak: İHA
Uyuşturucuyla yakalandı ’içiciyim’ dedi, tutuklandı

Adana’da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi.

Polis, araç sürücüsü B.Ö. (29) ve yolcu konumundaki E.B.’yi (42) gözaltına alındı

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.’nün, "Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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