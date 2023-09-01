Uyuşturucuyu kamp alanına gömmüşler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamp alanına gömülmüş 1 kilo 985 gram skunk ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan Bodrum’a gelen ve çeşitli noktalarda uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Şüpheliler, uyuşturucu satışı esnasında suçüstü yakalandı. Narkotik köpeği Tina’nın desteğiyle şüphelilerin Turgutreis’teki çadır kamp alanı ile Türkbükü’nde ormanlık alanda uyuşturucuyu arama çalışması yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonrası toprağa gömülen 1 kilogram 985 gram skunk, 22 gram metamfetamin, 104 gram kokain suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 700 Türk lirası, 200 dolar, 200 Euro ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Bahadır A.(38), Serhan V.(33), Gizem Ş.(32), Özlem G.(37), Furkan B.(23), Ömer E.(40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.