Uyuşturucuyu tuvalet deliğine saklamışlar: 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 İlçede yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi. Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından 3 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında 2 araç ve Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde 4 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 910 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.691 adet ecza hap, 775 gram sentetik kannobinod üretiminde kullanılan A-M Kimyasal Sıvı ve Aseton Maddesi, 4,6 gram metamfetamin, 3 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet tüfek kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 5655 lira, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 4 ikamette arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddelerin tuvaletin deliğine saklandığı görüldü

Operasyon gözaltına alınan V.İ, T.Ç, B.N, A.C, A.K ve G.T isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.