Uyuşturucuyu yakalatmamak için toprağa gömmüşler

Konya’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, bir evin bodrum katına gömülmüş uyuşturucu madde ele geçirildi. Adrese yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir evin müştemilatında arama yapan polis, toprağın yumuşak olduğunu fark etti.

Ekipler, yaptığı kazı çalışması sonrası poşetler içerisinde bin 500 adet uyuşturucu hap, araçlarda yapılan aramada ise 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 bin 320 lira suç unsuru para ele geçirdi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.