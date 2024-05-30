Uyutma değil, yaşam hakkı istiyoruz

Sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifi taslağına tepkiler sürüyor. Ankara’da sokakta baktıkları hayvanların Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Karataş Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmesinin ardından sokak köpeklerini burada ziyaret eden yurttaşlar kanun teklifi kapsamında tartışılan "uyutma" kavramına tepki gösterdi. Aynur Öztürk, "Köpeklerin uyutulması yumuşatılmış hali. Aslında bu uyutulma adı altında ölüm. Canımı alsınlar, sonra köpeklerime dokunabilirler" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı olduklarını ve çözümün başka yollarla bulunması gerektiğini vurgulayan Gurbet Koca ise "Kesinlikle yaşamalarından yanayım. Onları çok seven bir insan olarak onlarla birlikte bir hayat sürmeyi de çok istiyorum. Fakat yaşatılacaksa da ‘iyi’ yaşatılmasından yanayım. Onları tek kurtaracak işlemin ‘kısırlaştırma’ olduğunu çok iyi biliyorum" diye konuştu. Koca, barınaklardaki yaşam koşullarının da iyileştirilmeye ve sıkı bir denetime muhtaç olduğunu kaydetti.