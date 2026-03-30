Uyuyamayanların yeni yöntemi: “Bilişsel karıştırma” gerçekten işe yarıyor mu?

Son dönemde özellikle sosyal medyada yaygınlaşan “bilişsel karıştırma” (cognitive shuffling) yöntemi, uykusuzluk yaşayanlar arasında yeni bir çözüm olarak öne çıkıyor. Zihni bilinçli biçimde rastgele ve bağlantısız düşüncelerle doldurmaya dayanan bu teknik, “aşırı düşünmeyi” kesintiye uğratarak uykuya geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre yöntem yeni değil; ancak TikTok gibi platformlarda yeniden popülerleşmesiyle birlikte geniş kitlelerin gündemine girmiş durumda.

ZİHNİ “KARIŞTIRARAK” UYKUYA GEÇMEK

Yöntemin temel mantığı oldukça basit: Kişi, bilinçli olarak birbirinden bağımsız kelimeler ya da imgeler düşünerek zihnin mantıklı ve analitik akışını bozuyor. Örneğin bir harf seçip o harfle başlayan kelimeler üretmek ya da rastgele nesneleri hayal etmek bu tekniklerden biri.

Luc Beaudoin tarafından geliştirilen bu yaklaşım, beynin uykuya dalarken doğal olarak ürettiği “dağınık ve kopuk” düşünce akışını taklit etmeye dayanıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar yöntemi, “zihinsel kartları karıştırmak” gibi tanımlıyor.

Fortune’da yer alan değerlendirmeye göre, bilişsel karıştırma “beynin mantıklı ve odaklı düşünme eğilimini kesintiye uğratarak” uykuya geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor.

NEDEN İŞE YARAYABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR?

Uzmanlara göre uykusuzluğun temel nedenlerinden biri, yatakta devam eden “ruminasyon”, yani sürekli düşünme hali.

Real Simple’da yer alan habere göre bu teknik, zihni meşgul ederek kaygı ve stres odaklı düşünceleri kesintiye uğratabiliyor.

Benzer şekilde BBC Türkçe’de yayımlanan analizde de yöntemin, uykuya geçiş sırasında ortaya çıkan “mikro-rüya” benzeri rastgele düşünce akışını taklit ettiği vurgulanıyor. Bu sayede beyin, “tehdit algısı” ya da planlama modundan çıkıp uykuya daha kolay geçebiliyor.

YENİ BİR KEŞİF DEĞİL, YENİ BİR TREND

Bilişsel karıştırma aslında 2010’lardan bu yana bilinen bir teknik. Ancak son yıllarda özellikle sosyal medyanın etkisiyle yeniden dolaşıma girerek “uyku hilesi” olarak popülerleşti. TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan videolar ve “sleep hack” başlığı altında paylaşılan içerikler sayesinde yöntem, özellikle genç kullanıcılar arasında hızla yayılıyor. Bu nedenle uluslararası basında bilişsel karıştırma çoğunlukla “yükselen bir uyku trendi” ya da “viral bir teknik” olarak ele alınıyor.

BİLİMSEL OLARAK NE KADAR GÜÇLÜ?

Asıl tartışma da tam burada başlıyor. Uzmanlar yöntemin arkasındaki mantığın geçerli olabileceğini kabul etse de, bilimsel kanıtların henüz sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Mevcut çalışmaların çoğu küçük örneklemlerle yapılmış durumda ve yöntem, uykusuzluk tedavisinde “altın standart” kabul edilen yaklaşımlar arasında yer almıyor. BBC’nin aktardığı uzman görüşlerine göre bilişsel karıştırma bazı kişilerde işe yarayabilen pratik bir araç olabilir; ancak kronik uykusuzluk için tek başına yeterli bir çözüm olarak görülmüyor. Benzer şekilde pek çok uzman, yöntemin zararsız ve denenebilir olduğunu ancak herkes için aynı sonucu vermeyebileceğini vurguluyor.

“UYKU EKONOMİSİ”NİN YENİ ÜRÜNÜ MÜ?

Bu tür tekniklerin yaygınlaşması, giderek büyüyen “uyku endüstrisi”nin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uyku uygulamalarından meditasyon pratiklerine, hızlı çözümler vadeden çok sayıda yöntem, benzer biçimde dolaşıma giriyor. Bilişsel karıştırma da bu çerçevede, belirli bir bilimsel temele dayansa da sosyal medya aracılığıyla hızla paketlenip yaygınlaştırılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

SONUÇ: BASİT AMA MUCİZE DEĞİL

Bilişsel karıştırma, özellikle gece yatağa yattığında zihnini susturmakta zorlanan kişiler için pratik bir araç olabilir. Ancak uzmanların ortak uyarısı, bu tür tekniklerin iyi uyku alışkanlıklarının yerini tutamayacağı yönünde. Kronik sorunlarda tek başına çözüm sunmadığı ve etkisinin kişiden kişiye değiştiği vurgulanıyor. Kısacası bilişsel karıştırma, modern uykusuzluk sorununa karşı küçük bir zihinsel müdahale öneriyor; ancak mucizevi bir çözüm vaat etmiyor.