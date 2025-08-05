‘Uzak Bir Ülkede’ gözetime karşı çıkıyor

Kültür Sanat Servisi

Dünya çapında ün kazanmış çizer-ressam Selçuk Demirel’in çizimleri ile yazar Lyliane Adra’nın kaleminden çıkan derinlikli ve yaratıcı hikâyenin buluştuğu ‘Uzak Bir Ülkede’ kitabı, çizginin sessiz ama güçlü anlatımını bir kez daha sahneye taşıyor. Kitabın Fransızca orijinal metni, çevirmen Melike Aydın tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Okuyanus Yayınevi tarafından yayımlanan bu ilham veren öykü; baskı, gözetim, hafıza kaybı ve bireysel direniş gibi günümüzün evrensel meselelerine zarif ama çarpıcı bir dille yaklaşıyor. Uzak Bir Ülkede; birey - iktidar ilişkisine, hafızanın yok edilişine, baskıcı sistemlerin absürtlüğüne ve belirsizlikle kuşatılmış bir ülkenin karanlık mizahını evrensel bir anlatı ile okurlarına sunuyor.