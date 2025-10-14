Uzak Şehir: Konusu, oyuncuları, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

Uzak Şehir, Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı; yönetmenleri Yıldız Aşanboğa, Emre Aybek ve Ahmet Katıksız olan; senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı bir dram dizisidir. 2017 tarihli Lübnan yapımı Al Hayba’nın yerli uyarlaması olan dizi 11 Kasım 2024’te başladı. TV yayını sonrasında bölümler puhutv’de de yer alıyor.
- Başroller: Ozan Akbaba, Sinem Ünsal
- Çekim: Mardin – Midyat / Narlı köyü
UZAK ŞEHİR KONUSU (SPOİLERSIZ ÖZET)
Kanada’da yaşayan Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyeti üzerine oğlu Deniz ile birlikte Mardin’e, Albora ailesinin topraklarına döner. Ailenin güçlü figürü Cihan Albora ile yolların kesişmesi, Alya’yı aile sırları, kan davası gölgeleri ve zor tercihlerle çevrili bir mücadeleye sürükler. Gizemler açığa çıktıkça, anne–oğul hayatta kalmak ve huzur bulmak için büyük bir savaş verir.
UZAK ŞEHİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- Kanal: Kanal D
- Yayın günü/saati: Her pazartesi, 20.00
- Dijital yayın: TV yayınından sonra puhutv
- Başlangıç tarihi: 11 Kasım 2024
- Uyarlama: Evet — Al Hayba (Lübnan, 2017)
UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekilmektedir. Bölgenin taş mimarisi ve Mezopotamya dokusu, dramatik atmosferi güçlendiren doğal bir sahne sunuyor.
OYUNCULAR VE KARAKTERLER
|Oyuncu
|Karakter
|Bölüm
|Ozan Akbaba
|Cihan Albora
|1–
|Sinem Ünsal
|Alya Smith Albora
|—
|Müfit Kayacan
|Ecmel Albora
|—
|Ferit Kaya
|Demir Baybars
|—
|Sinan Demirer
|Muzaffer Sancak
|—
|Zeynep Kankonde
|Ümmü Sancak
|1–28
|Banu Fotocan
|—
|29–
|Mehmet Polat
|Hasan Karalı
|—
|Gonca Cilasun
|Sadakat Albora
|—
|Kuzey Gezer
|Deniz Cihan Albora
|—
|Alper Çankaya
|Şahin Albora
|—
|Sahra Şaş
|Nare Albora
|—
|Atakan Özkaya
|Kaya Albora
|—
|Dilin Döğer
|Zerrin Albora Baybars
|—
|İlkay Kayku Atalay
|Fidan Albora
|—
|Yaren Güldiken
|Pakize Sancak
|—
|Burak Şafak
|Kadir Yolcu
|—
|Barış Yalçın
|Erol Taşkın
|—
|Emre Kapar
|Şehmuz
|—
|Muzaffer Arık
|Beyto
|—
|Samet Akkurt
|Bilal
|—
|Halil Erik
|Halil
|—
|Nazmi Kırık
|Nadim Baybars
|—
YARATICI EKİP
|Görev
|İsim
|Yapım
|Ay Yapım, AyNA Yapım
|Yönetmen
|Yıldız Aşanboğa, Emre Aybek, Ahmet Katıksız
|Senaryo
|Gülizar Irmak
|Görüntü Yönetmeni
|Vedat Özdemir, Ferhat Ayan
|Kurgu
|Deniz Bulut Güner
|Müzik
|Atakan Ilgazdağ
|Uyarlama
|Al Hayba (2017, Lübnan)
REYTİNG VE ÖDÜL NOTLARI
- Yayınlandığı ilk günden itibaren günü en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
- 15. bölüm itibarıyla (tekrarlar dahil) günün ve haftanın en çok izlenen dizisi unvanını korudu.
- 18. bölüm (17 Mart 2025): Kanal D’nin son 15 yıldaki en yüksek reytingini elde eden dizi oldu.
Ödüller
|Yıl
|Ödül
|Aday
|Kategori
|Sonuç
|2025
|TV Yıldızları Ödülleri
|Uzak Şehir
|Yılın En İyi Dizisi
|Kazandı
SIK SORULAN SORULAR
Uzak Şehir dizisi konusu nedir?
Alya’nın oğluyla Kanada’dan Mardin’e dönüşüyle başlayan; Albora ailesinin sırları ve Cihan’la zorlayıcı dengeler etrafında şekillenen bir dram.
Uzak Şehir uyarlama mı?
Evet. Dizi, Lübnan yapımı Al Hayba’nın yerli uyarlamasıdır.
Uzak Şehir nerede çekiliyor?
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekiliyor.
Uzak Şehir hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanal D’de her pazartesi 20.00’de yayınlanıyor.
Uzak Şehir’i nereden izleyebilirim?
TV yayını sonrasında bölümler puhutv üzerinden dijital olarak yayınlanmaktadır.
Uzak Şehir oyuncuları kimler?
Başrolde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal; kadroda Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Zeynep Kankonde, Dilin Döğer ve daha birçok isim yer alıyor.