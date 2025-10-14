Giriş / Abone Ol
Uzak Şehir: Konusu, oyuncuları, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

Uzak Şehir nerede çekiliyor, uyarlama mı? Uzak Şehir dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Uzak Şehir hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 14.10.2025 16:10
  • Giriş: 14.10.2025 16:10
  • Güncelleme: 14.10.2025 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir, Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı; yönetmenleri Yıldız Aşanboğa, Emre Aybek ve Ahmet Katıksız olan; senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı bir dram dizisidir. 2017 tarihli Lübnan yapımı Al Hayba’nın yerli uyarlaması olan dizi 11 Kasım 2024’te başladı. TV yayını sonrasında bölümler puhutv’de de yer alıyor.

  • Başroller: Ozan Akbaba, Sinem Ünsal
  • Çekim: Mardin – Midyat / Narlı köyü

UZAK ŞEHİR KONUSU (SPOİLERSIZ ÖZET)

Kanada’da yaşayan Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyeti üzerine oğlu Deniz ile birlikte Mardin’e, Albora ailesinin topraklarına döner. Ailenin güçlü figürü Cihan Albora ile yolların kesişmesi, Alya’yı aile sırları, kan davası gölgeleri ve zor tercihlerle çevrili bir mücadeleye sürükler. Gizemler açığa çıktıkça, anne–oğul hayatta kalmak ve huzur bulmak için büyük bir savaş verir.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

  • Kanal: Kanal D
  • Yayın günü/saati: Her pazartesi, 20.00
  • Dijital yayın: TV yayınından sonra puhutv
  • Başlangıç tarihi: 11 Kasım 2024
  • Uyarlama: Evet — Al Hayba (Lübnan, 2017)

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekilmektedir. Bölgenin taş mimarisi ve Mezopotamya dokusu, dramatik atmosferi güçlendiren doğal bir sahne sunuyor.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

OyuncuKarakterBölüm
Ozan AkbabaCihan Albora1–
Sinem ÜnsalAlya Smith Albora
Müfit KayacanEcmel Albora
Ferit KayaDemir Baybars
Sinan DemirerMuzaffer Sancak
Zeynep KankondeÜmmü Sancak1–28
Banu Fotocan29–
Mehmet PolatHasan Karalı
Gonca CilasunSadakat Albora
Kuzey GezerDeniz Cihan Albora
Alper ÇankayaŞahin Albora
Sahra ŞaşNare Albora
Atakan ÖzkayaKaya Albora
Dilin DöğerZerrin Albora Baybars
İlkay Kayku AtalayFidan Albora
Yaren GüldikenPakize Sancak
Burak ŞafakKadir Yolcu
Barış YalçınErol Taşkın
Emre KaparŞehmuz
Muzaffer ArıkBeyto
Samet AkkurtBilal
Halil ErikHalil
Nazmi KırıkNadim Baybars

YARATICI EKİP

Görevİsim
YapımAy Yapım, AyNA Yapım
YönetmenYıldız Aşanboğa, Emre Aybek, Ahmet Katıksız
SenaryoGülizar Irmak
Görüntü YönetmeniVedat Özdemir, Ferhat Ayan
KurguDeniz Bulut Güner
MüzikAtakan Ilgazdağ
UyarlamaAl Hayba (2017, Lübnan)

REYTİNG VE ÖDÜL NOTLARI

  • Yayınlandığı ilk günden itibaren günü en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
  • 15. bölüm itibarıyla (tekrarlar dahil) günün ve haftanın en çok izlenen dizisi unvanını korudu.
  • 18. bölüm (17 Mart 2025): Kanal D’nin son 15 yıldaki en yüksek reytingini elde eden dizi oldu.

Ödüller

YılÖdülAdayKategoriSonuç
2025TV Yıldızları ÖdülleriUzak ŞehirYılın En İyi DizisiKazandı

SIK SORULAN SORULAR

Uzak Şehir dizisi konusu nedir?

Alya’nın oğluyla Kanada’dan Mardin’e dönüşüyle başlayan; Albora ailesinin sırları ve Cihan’la zorlayıcı dengeler etrafında şekillenen bir dram.

Uzak Şehir uyarlama mı?

Evet. Dizi, Lübnan yapımı Al Hayba’nın yerli uyarlamasıdır.

Uzak Şehir nerede çekiliyor?

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekiliyor.

Uzak Şehir hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanal D’de her pazartesi 20.00’de yayınlanıyor.

Uzak Şehir’i nereden izleyebilirim?

TV yayını sonrasında bölümler puhutv üzerinden dijital olarak yayınlanmaktadır.

Uzak Şehir oyuncuları kimler?

Başrolde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal; kadroda Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Zeynep Kankonde, Dilin Döğer ve daha birçok isim yer alıyor.

