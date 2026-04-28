Uzak Şehir Yeni Bölüm Fragmanı: "Oğlum Dışında Hiç Kimse Umurumda Değil"

Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisinde Alya, oğlu için herkesi karşısına almaya hazır görünürken Cihan’ın Engin’e duyduğu öfke giderek büyüyor. Yeni bölüm fragmanında hem Alya ile Cihan arasındaki gerilim hem de Engin’in gizli planı dikkat çekiyor.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Yayınlanan fragmanda Alya’nın kararlı tavrı öne çıkarken, “Söz konusu oğlumsa hiç kimse umurumda değil” sözleri yeni bölümün duygusal ve gerilim dolu geçeceğini gösteriyor.

Engin’in Alya’nın çevresinde bulunması Cihan’ı öfkelendirirken, Alya ise küçük Cihan için her şeyi yapabilecek noktaya geliyor. Fragman, yeni bölümde dengelerin bir kez daha değişeceğine işaret ediyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir 60. bölüm fragmanına göre Engin’in Alya’ya yakın olması Cihan’ın sabrını taşırıyor. Alya’nın Engin’den gelen davet teklifine olumlu yanıt vermesi ise Cihan’ı daha da öfkelendiriyor.

Ancak yeni bölümde asıl soru Engin’in gerçek amacı olacak. Fragmanda verilen ipuçlarına göre Engin’in Alya ve küçük Cihan için farklı bir planı bulunuyor.

Alya Oğlu İçin Her Şeyi Göze Alıyor

Alya, yeni bölümde oğlunu korumak için kararlı bir duruş sergiliyor. “Oğlum dışında hiç kimse umurumda değil” sözü, karakterin içinde bulunduğu çıkmazı ve annelik refleksini güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Cihan’ın Öfkesi Büyüyor

Cihan, Engin’in Alya’nın etrafında olmasından rahatsızlık duyuyor. Alya’nın Engin’in davetine olumlu yaklaşması ise Cihan’ın kontrolünü kaybetmesine neden oluyor.

Kaya ve Zerrin Cephesinde Yeni Gerilim

Kızına kavuşan Kaya, Zerrin’e kızını görmeyi yasaklıyor. Bu gelişme Zerrin’i derinden sarsarken, Zerrin teselliyi Şahin’in kollarında buluyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU

Uzak Şehir, Alya Albora’nın Kanada’dan Mardin’e uzanan zorlu hikayesini anlatıyor. Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla birlikte Albora topraklarına gelir.

Ancak bu geliş, Alya için kolay bir dönüş anlamına gelmez. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya’nın yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmasa da onun çocuğunu alıp gitmesine izin vermez.

Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçekleriyle yüzleşen Alya, kendisini eşinin ailesiyle büyük bir mücadelenin içinde bulur.

Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı, Alya, Cihan ve Engin üçgeninde gerilimin daha da artacağını gösteriyor. Alya’nın “Oğlum dışında hiç kimse umurumda değil” çıkışı yeni bölümün merkezine annelik mücadelesini taşırken, Engin’in gizli planı dizinin yeni bölümüne dair merakı yükseltiyor.