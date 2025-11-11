Uzak Şehir Yeni Bölüm Fragmanı | Uzak Şehir 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Kanal D’nin dizisi Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 37. bölümde yaşanan büyük yüzleşmelerin ardından izleyiciler, Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen fragman Kanal D’nin resmi web sitesi üzerinden izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde Ecmel’in intikam planı Albora Ailesi’ni sarsarken, Cihan ve Alya arasındaki dengeler tamamen değişiyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı Kanal D’nin resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Yayınlanan fragman kısa sürede büyük ilgi gördü. Dizi tutkunları, fragmandaki sahnelerden yola çıkarak yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri şimdiden tartışmaya başladı. Yeni bölüm, 11 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR 37. BÖLÜM ÖZETİ

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken Uzak Şehir, son bölümde duygusal anlara ve büyük çatışmalara sahne oldu. Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi içinde büyük bir fırtınaya dönüştü. Alya, Cihan’ı bu yangının ortasında koruyabilmek için kendi kurallarını koydu. Cesaretiyle dikkat çeken Alya, rüzgarın yönünü değiştiren adımlar attı ve bu hamleleri Cihan’ı derinden etkiledi. Ancak bu mücadelede kimsenin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.

UZAK ŞEHİR 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm fragmanında Ecmel’in intikam planlarının büyüdüğü, Alya’nın ise bu kez her şeyi göze alarak Cihan’ı korumaya çalıştığı görülüyor. Albora Ailesi içindeki gerilim artarken, Ecmel’in beklenmedik bir hamlesi dengeleri altüst edecek. Fragmandaki kısa diyaloglar, dizinin 38. bölümünde duygusal bir yüzleşme ile şok edici bir kararın izleyiciyi beklediğini gösteriyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ

Uzak Şehir 38. bölüm, 11 Kasım 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yeni bölüm öncesi fragman Kanal D YouTube kanalı ve web sitesinde izlenebilir durumda.

UZAK ŞEHİR 38. BÖLÜM FRAGMANI (KANAL D)

Uzak Şehir 38. bölüm fragmanını izlemek için Kanal D resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evet, Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı Kanal D’nin web sitesi ve YouTube kanalında yayınlandı.

Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman?

Uzak Şehir’in yeni bölümü 11 Kasım 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Uzak Şehir dizisinin konusu nedir?

Dizi, güçlü bir ailenin sırlarla dolu geçmişini, aşk ve intikam arasında sıkışmış karakterlerin hikayesini konu alıyor. Ecmel, Alya ve Cihan arasındaki gerilim dizinin ana eksenini oluşturuyor.

Uzak Şehir dizisinin başrollerinde kimler var?

Dizide Engin Öztürk, Aslı Enver ve Hande Ataizi başrollerde yer alıyor.

Uzak Şehir hangi gün yayınlanıyor?

Dizi, her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.