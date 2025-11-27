Uzaklaştırma kararı 3 hafta önce bitmişti: Emine Çelikaslan evli olduğu erkek tarafından katledildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ali Çelikaslan (46) isimli erkek, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için evli olduğu Emine Çelikaslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Uzaklaştırma kararı 3 hafta önce biten şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için Emine Çelikaslan'la tartıştı.

İşe gitmek için dışarı çıkan Emine Çelikaslan, evin önünde Ali Çelikaslan tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Ali Çelikaslan saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelikaslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Ali Çelikaslan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Emine Çelikaslan'ın Ali Çelikaslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi.