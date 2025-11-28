Uzaklaştırma kararı bitince kadını katletti

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dün iki kentte 2 kadın erkekler tarafından katledildi. Mersin’de Ali Çelikaslan, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran evli olduğu Emine Çelikaslan'ı kararın bitmesinin ardından sokak ortasında öldürdü. Uzaklaştırma kararı 3 hafta önce biten katil, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu. 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Katliamların bir diğer adresi de Ankara oldu. 33 yaşındaki Nurselen Gülaçtı, Fuat Y. isimli erkek tarafından silahla öldürüldü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaçtı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken fail cinayeti işlediği silah ile birlikte yakalandı.