Uzaklaştırma kararı durdurmuyor

Ülkede erkek şiddeti dur durak bilmiyor. İktidarın cezasızlık politikalarından güç alan failler kadınlara rahatça şiddet uyguluyor. Bu şiddetin mağdurlarından biri de Zeynep E. Zeynep E., eskiden evli olduğu erkek Ata Z. tarafından 9 senedir ısrarlı takip, taciz ve tehdide maruz bırakıldığını öne sürdü. BirGün’e konuşan Zeynep E., “Artık nefes alamıyorum. Bir oğlum var. Sürekli diken üstündeyim” dedi.

POLİS KORUMASINDA DOĞURDUM

9 sene önce hamileyken ayrıldıklarını vurgulayan Zeynep E. sürekli ölüm tehdidi aldığı için polis korumasında doğum yaptığını söyledi. Defalarca suç duyurusunda bulunsa da hep takipsizlik verilmesine isyan eden Zeynep E., “Ölmek istemiyorum. Çocuğum ve kendim için korkuyorum. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırıyorum ama işe yaramıyor. İkinci üçüncü kişiler aracılığıyla tehdit ve taciz devam ediyor” dedi. İstanbul Anadolu Adliyesi 1. Aile Mahkemesi 22 Ağustos’ta Zeynep E. ve 9 yaşındaki oğlu için 3 aylık uzaklaştırma kararı verse de Zeynep E. kararın korumaya yeterli olmadığını belirtiyor.

Daha birkaç gün önce oğluyla gittikleri Antalya tatilinde Ata Z.’nin otele birilerini yerleştirerek oğlunu ve kendisini taciz ettiğini kaydeden Zeynep E.,“1 gün kalıp geri döndük. ‘Tatilinizi nasıl da zehir ettim’ yazan paylaşımlar yaptı. Nereye gitsem orada olduğumu öğreniyor. Biz mafyayız, Devlet Bahçeli arkamızda. Bana bir şey olmaz diyor” ifadelerini kullandı. Ata Z.’nin kendisini daha önce de başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını vurgulayan Zeynep E., “Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ata Z.’dir. Beni tehdit ve taciz etmesi için parayla ekip tuttuğunu, asla huzur vermeyeceğini söylüyor. Uzaklaştırma kararını ikinci üçüncü kişileri musallat ederek ihlal ediyor. Ticaret yapıyorum, müşteri gibi arayıp tehdit ediyorlar” dedi.

Bu ikinci ve üçüncü kişilerin kendisini çocuğuyla da tehdit ettiğini söyleyen Zeynep E., “Oğlun yetimhaneye gidecek, orada istismar edilecek diyorlar. Yetkililer sesimi duysun” ifadelerini kullandı.