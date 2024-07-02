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Uzaklaştırma kararı etkili olmuyor

Kadın
  • 02.07.2024 06:00
  • Giriş: 02.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 02.07.2024 07:53
Uzaklaştırma kararı etkili olmuyor
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Adana’da 25 yıldır evli olduğu Fadime D.’nin boşanma davası açması üzerine sinirlenen Ali D., uzaklaştırma kararına rağmen eve giderek eşyaları kırdı.

Fadime D., “Taksitlerini yeni bitirdiğim 2 televizyon, 2 buzdolabı, ankastre set, mutfak dolapları, güneş enerjisine, oğlumun bilgisayarını demir sopayla kırıp, dökmüş. Komşular müdahale edemesin diye dış kapıyı da kilitlemiş. Sonra dışarı çıkıp, ‘Evi hallettim, sıra onlarda’ demiş. Korkuyla yaşamaktan bıktım” dedi.

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