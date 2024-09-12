Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: Bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları tarafından tabancayla katledildi.
İktidarın yetersiz politikaları nedeniyle Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın erkekler tarafından katlediliyor.
Son cinayet haberi ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi.
Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasında olduğu Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi.
Savaş Temirhanoğulları, tabancayla evli olduğu Temirhanoğulları'na 5 el ateş edip evden ayrıldı. Odasından çıkan Temirhanoğulları'nın kızı İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı.
EVLİ OLDUĞU ERKEK ARANIYOR
Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T, komşusuyla birlikte eve döndü. Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp morga götürüldü.
Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.