Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: Bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları tarafından tabancayla katledildi.

Kadın 12.09.2024 13:00 Giriş: 12.09.2024 13:00

Güncelleme: 12.09.2024 13:11 Kaynak: DHA

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