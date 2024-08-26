Uzaklaştırma kararı vardı: Sokak ortasında evli olduğu kadını bıçaklayarak katletti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki Senem Kıvrık, evli olduğu Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında bıçaklanarak katledildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Senem Kıvrık, kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan kişinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık’ın evli olduğu erkek Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Muhittin Kıvrık'ın ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Dron destekli aramalar sonucu zanlı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Muhittin Kıvrık, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.