Uzaklaştırma kararı verilmişti: Pendik'te bir kadın boşandığı erkek tarafından katledildi
Pendik’te 32 yaşındaki Hilal Aktepe, hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunan boşandığı erkek Necip Savaş Demir tarafından evinde katledildi. Vücudunda çok sayıda kesik bulunan Aktepe’nin cenazesine polis ulaştı. 5 suç kaydı olan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul Pendik'te yaşayan 32 yaşındaki Hilal Aktepe, boşandığı erkeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.
Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin boşandığı erkek Necip Savaş Demir yakalandı.
Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.