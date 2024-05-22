Uzaklaştırma kararına rağmen Bahar Torun'u öldürmüştü: Burak Acar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bahar Torun’un evine, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp giderek silahla öldüren tutuklu sanık Burak Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığın cezasında indirim yapmadı.

Adana’da Bahar Torun’u silahla öldüren Burak Acar hakkında Mahkeme heyeti, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Burak Acar, bir süre arkadaşlık yaptığı ve kendisinden ayrılan güvenlik görevlisi iki çocuk annesi Bahar Torun’a barışma teklifinde bulundu. Ancak Torun, bu teklifi kabul etmedi. Acar, Torun’u bacağından silahla vurup yaraladı.

Hastanede tedavi gören Torun’un izini kaybettirmek için işten ayrılıp temizlik şirketinde çalışmaya başladığını öğrendi. Acar, Torun’un bulup tehdit etmeye başladı. Elektronik kelepçe takılan Acar, uzaklaştırma kararına uymayarak 13 Ekim 2022’de Bahar Torun’un evine gitti. Acar, 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde tabancayla Torun’a ateş açtı. Torun, omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Burak Acar, Adana’da metruk bir evde yakalanıp tutuklandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ‘kamu malına zarar verme (elektronik kelepçe)’ suçundan 4 yıl ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Burak Acar ile ilgili dava karara bağlandı.

‘YÜZÜNE KEZZAP DÖKECEĞİM’

Öldürülen Bahar Torun’un annesi Mukaddes Torun da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Anne Torun, olayı görmediğini belirterek, “Sürekli kızımın peşindeydi. Tehdit ediyor, telefonla tacizde bulunuyordu, kızımı ve bizi rahatsız ediyordu, ‘Yüzüne kezzap dökeceğim’ diyerek tehdit ediyordu” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Burak Acar’a ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında ‘olumsuz’ kişiliği nedeniyle indirim yapmadı. Mahkeme, sanık Acar’a ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurmaktan’ 1 yıl 6 ay, ‘kamu malına zarar vermek (elektronik kelepçeyi kırma)’ suçundan da 1 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.