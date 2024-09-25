Uzaklaştırma kararını öğrenince kadını katletti

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Manisa ve İzmir’de 2 kadın erkekler tarafından katledildi. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Selda Eller, boşanma aşamasında olduğu Gökhan Eller tarafından katledildi.

Olay, önceki gün akşam Güzelyurt Mahallesi’nde bir sitede yaşandı. Gökhan Eller ile Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle boşanmaya karar verdi. Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre Selda Eller, Gökhan Eller’i arayarak, eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Eve giden Gökhan Eller, burada Selda Eller’in kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Eller, Selda Eller’i katletti.

Bir kadın katliamı da İzmir’de yaşandı. Karşıyaka’da Berrin Yılmaz eski erkek arkadaşı Serdal Çelik tarafından öldürüldü. Çelik daha sonra silahla yaşamına son verdi.