Uzaktan muayene tedaviye zarar verir

Sağlık Bakanlığı, uzaktan muayene uygulamasını hayata geçirdi. Hekimin hastaya görmeden muayene edeceği uygulamaya tepki gösteren TTB Genel Sekreteri Bulut, “Uzaktan muayene tedaviyi sekteye uğratacaktır” dedi.

Ahin ASLAN

Sağlık Bakanlığı onaylı randevu sisteminin tartışmalı bir uygulamayı daha bugün başlatıyor ve uzaktan muayene uygulaması hayata geçiriliyor. Böylece doktor, hastayı görmeden ‘muayene’ edebilecek.

Uygulama ile birlikte hastalar, üniversite ve özel hastaneler hariç Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak hastaneye gitmeden muayene olabilecek.

Muayene bedelini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece bir kez karşılayacak. Kontrol sonucunda uzman doktor, gerekirse e-reçete ve rapor da düzenleyebilecek. Pandemi döneminde karantina altındaki hastalar için uygulanan uzaktan sağlık hizmetinin doğurabileceği olası olumsuz sonuçlar ise tartışma konusu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, bugün başlayacak uzaktan sağlık hizmeti uygulamasını BirGün’e değerlendirdi.

Vedat Bulut, tele tıp olarak tarif edilen uzaktan muayene uygulamasının hasta hekim arasındaki ilişkiyi zedeleyecek bir uygulama olduğunu söyledi. “Uzaktan muayene uygulaması, muayene esnasında hekimin yeterli bilgi almasının önüne geçecektir” diyen Bulut, aynı zamanda internet üzerinden gerçekleştirilecek bir tedavinin hasta gizliliğini ihlal etmeye de müsait olduğunu belirtti. Bulut, “Elektronik ortamda gerçekleştirilecek bir muayenede bilgi sızdırılması hafife alınamayacak bir ihtimaldir ve tıp etiği açısından sakıncalıdır” dedi.

Bulut, aynı zamanda anamnez yapma, fiziken muayene etme ve sonucunda tanı koyma süreçlerinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bulut “Muayene sürelerini 5 dakikaya indirerek tüm bu tedavi aşamalarına zarar veriyorlar zaten, uzaktan muayene de aynı şekilde tedaviyi sekteye uğratacaktır” şeklinde konuştu.

UYGULAMA NELER GETİRİYOR?

Uygulamanın işleyişi şöyle olacak:

• Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek.

• Aynı hastaneden on gün içinde aynı uzmanlık dalı için 10 gün içinde randevu alınırsa SGK karşılamayacak.

• Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek.

• Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

• Doktor, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

• Bir hastanenin SGK’ye fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının yüzde 15’ini aşamayacak.

• Hastalıkların uzaktan takibi için hastanın kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavisi ve ilaç reçetelendirilmesi sağlanabilecek.

• Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

• Teknolojiyi kullanma konusunda yeterli beceriye ve teknik altyapıya erişimi olmayan hastalar uzaktan muayene edilemeyecek.