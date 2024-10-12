‘Uzatılan el’e DEM’den yanıtlar

Politika Servisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti’ye çağrıları sonrası muhalefet cephesinde kafa karışıklığı gözle görülür durumda.

Kamuoyunun gündemine oturtulmaya çalışılan Anayasa tartışmaları ile Bahçeli’nin DEM Parti’ye uzattığı el sonrası ülke sorunlarının aksine siyasetin gündemi de var olan gelişmeler oldu. Rejimin iki ortağının açıklamalarının ardından ilk olarak sarayın danışmanı Mehmet Uçum katıldığı bir televizyon programında yeni bir çözüm sürecinin olmayacağını vurguladı. Uçum devlet aklının böyle çalışmadığını başarısız bir sürecin tekrar edilmeyeceğini söylerken sürecin yeni Anayasa tartışmaları ile ilerleyeceğini öne sürdü.

Uçum konuşmasında 2027’den önce seçimlerin olmayacağını da vurgulayarak Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önemli olduğunu aktardı. Yandaş yazar Abdulkadir Selvi de köşesinde Uçum’a destek verecek sözlerle sürecin DEM Parti’nin tepkisine göre ilerleyeceğini belirtti. Yeni bir tahkim arayışına giren rejime karşı şimdilik süreci izleyeceklerini söyleyen ve ‘samimiyet’ vurgularını yineleyen DEM Parti cephesinden ardı ardına açıklamalar geldi. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Ortadoğu’daki karışıklıkların altını çizerek ‘kucaklayıcı bir politika şart’ dedi. Türk, yeni bir çözüm süreci ihtimalini ise ‘‘Bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Bu açıklamaları ne değersiz görelim ne de abartalım’’ diyerek yanıtladı.

KÜRTLERİN TESLİMİYETİNİ İSTİYORLAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceklerini ve halkın yararına olan her konuda diyalog kurabileceklerini vurgulayan Ahmet Türk, ‘‘Siyasetçilerin birbirleriyle sohbet edeceği bir ortamın olması değerli. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı. Atılacak doğru adımlar sonucunda sıkıntı da olmaz’’ diye konuştu. Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Emin Aktar ise tartışmalara ilişkin daha net bir tutum takındı. Evrensel’e konuşan Aktar, rejimin bu hamlesinin Kürt siyasetinin teslimiyetini istemek olduğunu söyledi. Aktar, Bizimle çıtası çok düşük belli çözümler karşılığında, kayyım atanmaması, Kürtçenin belli ölçüde yaygınlaşması gibi, tek ses olarak oraya katılması gibi öneriler var, benim gördüğüm öyle” dedi.

Aktar, “Rojava’da Kürtlerin statü sahibi olma endişesinin etkili olduğuna ve bunun önüne geçilmeye çalışıldığına dikkat çeken Aktar, “Kürt siyasetini kendi yedeğine alma çabası var” ifadelerine de yer verdi.

ÖCALAN GÖRÜŞTÜ İDDİASI YALANLANDI

DEM Parti cephesinden açıklamalar sürerken gazeteci Amberin Zaman, Bahçeli’nin çağrısı sonrası Abdullah Öcalan’ın PKK yöneticileri ile görüştürüldüğü yazdı. Zaman Öcalan’ın konuşmasında "Silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğini iddia etti. Bu iddialar sonrası Öcalan’ın Avukatı İbrahim Bilmez ise böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını bildirdi. Karar’a konuşan Bilmez, “Eğer böyle bir görüşme ya da haberleşme olsaydı avukatlar mutlaka bilgilendirilirdi. 2021’den beri hiçbir şekilde İmralı’dan haber alamıyoruz’’ dedi.

Öte yandan Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin başlattığı tartışmalarda CHP’nin suskunluğu ise dikkat çekici. Normalleşme tartışmalarını sürdüren CHP yönetimi, rejimin DEM Parti’ye uzattığı ele ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Uçum’un sözleri üzerine konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’da konuşmasında yalnızca Uçum’un Erdoğan vurgusunu hedef aldı. Başarır, Uçum’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birikiminden Türkiye’nin faydalanması gerektiğine ilişkin sözlerine karşı “Erdoğan’ın birikimlerinden faydalanacakmışız. Bak Mehmet Uçum, bu ülkede bir erken seçimin olması zorunluluktur. Çünkü yolsuzluklar yoksulluğu getirmiştir. Milyonlarca işçi, emekli, çiftçi açlık sınırının altında yaşıyorsa bir ülkede seçim şarttır’’ dedi.