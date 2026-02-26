Uzatmalarda yazılan hikâye: Galatasaray son 16’da

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadium’da oynanan mücadelede İtalyan ekibi, normal sürede bulduğu gollerle skoru 3-0’a taşıyarak karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Juventus’un golleri 37. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti ve 82. dakikada Weston McKennie’den geldi. Normal sürenin 3-0 tamamlanmasının ardından maç uzatma dakikalarına taşındı.

UZATMADA OSIMHEN DEVREDE

Sarı-kırmızılı ekip, uzatmalarda oyuna tutunmayı başardı. 105+1. dakikada Victor Osimhen’in golüyle umutlanan Galatasaray, 119. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle skoru 3-2’ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri 49. dakikada yaşandı. Juventus’ta Lloyd Kelly, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen İtalyan temsilcisi skoru korumayı başarsa da tur için yeterli olmadı.

Galatasaray, deplasmanda mağlup olmasına karşın ilk maçta aldığı 5-2’lik galibiyet sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. Rakip, 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek.