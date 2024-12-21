‘Uzatmayın, sandığı getirin’

TBMM Genel Kurulu’ndaki 2025 yılı bütçe maratonu tamamlandı. 2025 yılı bütçe görüşmelerine yönelik son oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı oturumda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı. CHP lideri Özgür Özel ise Fas programı nedeniyle oturuma katılamadı.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk söz hakkını, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit kullandı. Adil gelir dağılımı ve sosyal refahın bütçede olmamasını eleştiren Koçyiğit, “Okula aç giden çocuklar, ayın ortasını getiremeyen milyonlar, umudunu yitirdiği için iş aramaktan vazgeçen gençler, yaşam güvenlikleri tehdit altında olan kadınlar bu bütçenin neresinde?” diye sordu.

YOKSUL YOK, PATRON VAR

Koçyiğit, AKP’nin 2025 yılı bütçesinin Türkiye’nin sorunlarını çözemeyeceğini kaydederek, “Halk aç yatarken bu sistemin sahipleri tok yatıyorsa ortada büyük bir kriz var demektir” yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomik göstergeler Türkiye tarihinin en dip seviyesine indiğini belirten Koçyiğit, “Daha doğmamış çocuklar borçlandı. Türkiye çocuk yoksulluğunda AB birincisi. Türkiye'de her beş çocuktan biri okula aç olarak gidiyor. Bütçeye, ‘Evet’ oyu kullanırken binlerce çocuğun yatağa aç gittiğini acaba biliyor musunuz? Türkiye’de 4 milyondan fazla hane yaşama sosyal yardımlar ile tutunmaya çalışıyor” diye konuştu. DEM Partili Koçyiğit, yoksulların olmadığı bütçede sermayenin ve patronların olduğunu söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Meclis önünde yapılması engellenen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak eylemiyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş’a seslenerek, “Vesayeti Meclis’in kapısında yaşadık. Orada ‘Meclis Başkanı’ndan bize ne?’ dediler” diyerek yaşananları aktardı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Grubu adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise AKP’nin 2002 yılındaki seçim çalışmalarındaki kampanyasına dikkati çekti. AKP’nin 2002’de en fazla şikayet ettiği alanın enflasyon olduğuna dikkati çeken Başarır, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“2024 itibarıyla enflasyon büyük bir sorun. TÜİK ise yüzde 44'lük enflasyon açıklamasıyla halkı yanıltıyor. TÜİK’e kurumlar, şirketler, spor kulüpleri ve parlamento güvenmiyor. Mehmet Şimşek, enflasyonu düzelteceği iddiasıyla geldi. Geldiğinde yüzde 38 olan enflasyon bugün yüzde 44. Nerede kuramlar, radikal kararlar?

2002’de faiz ödemelerinden şikayet ediyordu AKP. 2025 bütçesinin neredeyse yüzde 14’ü faize gidecek. Gelin uzatmayın, baharda sandığı getirin bu ülkeyi refaha çıkartalım.”

15 TEMMUZ SİZİN ESERİNİZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, da AKP'nin 22 yılın sonunda mazeret üreten bir parti halini aldığını vurguladı. Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimse bize 15 Temmuz’dan söz etmesin, yaratan sizsiniz. Kişi başına gelir, 2008 yılında 11 bin 18 dolar 2022’de 10 bin 658 dolar 2024’te 13 bin 648 dolar… Yani 15 yıldır yerinde sayan bir Türkiye. Bu sayı, bölüşümü de göstermez. Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’si gelirlerin ancak yüzde 6’sını alıyor. Bir tarafta yandaşlarınız inanılmaz zenginleşirken diğer tarafta yurttaşlar yeni elbise alamıyor, çocuklarını okula gönderemiyor. Benim 20 dakikalık konuşmam boyunca bu ülke 75 milyon TL faiz ödüyor. Yandaşlarınızın 7,5 milyar TL’lik vergi borcunu sildiniz, düne kadar asgari ücretten vergi aldınız. ‘Utanın’ dedik de vazgeçtiniz asgari ücretten vergi almaktan.”