Uzay bileti bütçeyi geçti

Uzay Ajansı’nın yedi aylık harcaması, Alper Gezeravcı’nın uzay macerası için Space X’e ödenen koltuk parasının yarısını dahi yakalayamadı.

Space X’e 2024’te, dönemin döviz kuruyla 1,6 milyar TL bilet parası ödenirken Uzay Ajansı’nın Ocak-Temmuz 2025 dönemi harcaması 549,1 milyon TL’de kaldı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de önemli görevler verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” görevi de yer aldı.

TUA’ya verilen, “2023’te Ay’a sert iniş” hedefi tutturulamadı. 2024 yılı sonu itibarıyla hedefte yalnızca yüzde 50’lik ilerleme kaydedildiği öğrenildi. 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen hedefin ancak 2026 yılında gerçekleşebileceği öngörüldü.

SEMBOLİK ARTIŞ

Hedeflere yönelik başarısızlık, dikkatlerin TUA bütçesine çevrilmesine neden oldu. 2024 yılında yalnızca 1 milyar 702 milyon 764 bin TL bütçe verilen ajansın 2025 yılı bütçesi ise adeta sembolik bir artış ile 2 milyar 344 milyon 953 bin TL’ye çıkarıldı.

CEP HARÇLIĞI

Ajansın 2025 yılı için verilen 2,3 milyar TL’lik bütçeden ocak-temmuz döneminde yaptığı harcama, yalnızca 549 milyon 144 bin TL ile ifade edildi. Türkiye’nin Space X’e, Alper Gezeravcı’nın uzay macerası için ödenen 1 milyar 650 milyon TL’lik bilet parası, 2025 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan yedi ayda Uzay Ajansı’nın gerçekleştirdiği toplam harcamayı üçe katladı.

DİYANET 2 ASTRONOM ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 2 astronom alımı yapacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında Diyanet’in internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adayların 2024’te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor.

Ankara’da yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor.